La impactante muerte de Liam Payne provoca una oleada de dolor y preguntas

Sus fans los llamaban 1D y se convirtieron en un fenómeno mundial al ser el primer grupo en tener sus primeros cuatro álbumes debutando en el puesto número uno del Billboard 200. Su enorme base de fans, apodada Directioners, impulsó al grupo pop a vender más de 50 millones de discos antes de que los miembros se separaran para seguir carreras en solitario. Eran conocidos por canciones como “What Makes You Beautiful”, “Best Song Ever” y “Story of My Life”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.