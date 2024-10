Cristina Narbona: La posición del PSOE frente a la corrupción “es de absoluta contundencia”

El partido del presidente Pedro Sánchez atraviesa un momento complicado en el que, además de las críticas de la oposición también hace frente a las diferencias dentro de la propia organización. Recientemente el expresidente del gobierno Felipe González admitió en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3 que no había recibido una invitación para el 41 Congreso Federal del partido que se celebrará en Sevilla entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre. Al ser interrogada por este asunto Narbona señaló que “ni él ni tantas otras personas las han recibido porque todavía no se han hecho esas invitaciones. Indicó que ella no tenía responsabilidad alguna sobre las invitaciones y que dentro del partido, por supuesto, que se tolera la crítica.

