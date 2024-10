“Creo que Lyle y Erik ya han pagado por el crimen de sus padres”, dice el director de “Los hermanos Menéndez”

Alejandro Hartmann: Definitivamente, es algo que a mí me resulta bastante doloroso. Yo soy miembro de la industria cinematográfica audiovisual y siento que hay un ataque bastante grande a eso y también a la educación, que es todavía mucho más grave, porque bueno, el audiovisual es solo un sector. Yo considero que, sin dudas, esto que me está pasando a mí, el hecho de haber dirigido algo en Hollywood y poder contar una historia de estas características está directamente relacionado con mi propia educación. Yo me eduqué íntegramente en la educación pública, desde la primaria hasta el nivel terciario, que estudié en la escuela del Instituto de Cine, por lo cual lo que está pasando me resulta doloroso. Todos mis primeros trabajos los hice con el apoyo del Instituto de Cine. Entonces, para mí la relación entre la educación pública y el apoyo del Estado al cine con lo que a mí me está pasando hoy es directa. No puedo no ver esa relación.

Alejandro Hartmann: Si bien el tema siempre estaba ahí, un poquitito abierto, definitivamente esto lo reavivó. Yo creo que algo eventualmente podría pasar. No puedo hablar por la justicia ni por el gobierno de Estados Unidos, pero creo que lo más importante es que se hable de estas cosas, independientemente de Lyle y Erik. En lo personal, y esto es muy personal, creo que ellos han estado ya 30 años presos, creo que han pagado por el crimen de sus padres y creo que, si fueron abusados de niños de una manera muy horrible, eso debió haberse tenido en cuenta. Entonces, considero que la pena que les tocaba debió haber sido menor. Y me parece que, después de 30 años, ellos ya deberían poder ser liberados, que es lo que mucha gente piensa. Pero creo que lo más importante es que estas historias de abuso sexual de niños, de abuso en general de niños, porque no es solo sexual, sino que es sexual, físico y psicológico, salgan a la luz, que haya gente que pueda hablar de sus propias experiencias y buscar justicia o simplemente hablar y sentirse liberados. Me parece que eso ayuda. Entonces, independientemente de lo que pase con Lyle y Erik, considero muy positivo traer siempre este tipo de temas al candelero y que se vuelvan parte de la de las cuestiones de opinión pública.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.