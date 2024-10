Líderes de América Latina se pronuncian por el Día de la Raza o Día de la Resistencia Indígena

En Venezuela, el oficialismo convocó a una marcha para conmemorar el denominado Día de la Resistencia Indígena. El presidente Nicolás Maduro habló vía telefónica para intervenir en la manifestación. “Ellos dicen que nos descubrieron, o sea, que nosotros no existíamos, que ellos nos descubrieron”, expresó. “Resulta que ellos ahora no se atreven a decir que celebran el ‘Día de la Raza’, no se atreven a decir que es un crimen, ahora dicen que es el ‘Día de la Hispanidad’ y que nosotros somos hispanos y nos llaman Hispanoamérica. Nosotros no somos Hispanoamérica, nosotros somos nuestra América rebelde”, agregó el mandatario.

“El 12 de octubre no es el Día de la Raza ni de la Hispanidad. Cristóbal Colón descubrió América para los europeos, pero en nuestro continente y en particular en lo que hoy llamamos México, ya había grandes civilizaciones y culturas de las cuales nos sentimos orgullosas y orgullosos”, dijo la presidenta en su cuenta de X. “La llegada de los españoles hace más de cinco siglos representó sometimiento e incluso eliminación de los pueblos originarios. Ofrecer disculpas por los crímenes cometidos no es vergonzoso; por el contrario, engrandece y acerca a los pueblos”, agregó.

