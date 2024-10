Cómo solicitar la ayuda de FEMA después de los huracanes Helene y Milton

En primer lugar, las víctimas de desastres que cumplan con los requisitos recibirán un pago directo de US$ 750 de FEMA para ayudar a comprar los artículos esenciales que puedan necesitar inmediatamente después de la tormenta, incluidos alimentos, agua, fórmula para bebés, medicamentos y ropa. Los beneficiarios no están obligados a devolver este dinero. Este es el pago inicial que FEMA realizará a los sobrevivientes del desastre, muchos de los cuales pueden ser elegibles para formas adicionales de asistencia. Hay ayuda disponible para reparaciones de viviendas, así como asistencia para el alquiler y reembolsos de gastos de alojamiento, para las personas que se vean desplazadas de su hogar debido al desastre. La cantidad máxima de dinero disponible para estas necesidades es de US$ 43.600, según lo establecido por el Congreso. FEMA proporciona fondos para reemplazar o reparar bienes personales, incluidos artículos como electrodomésticos, muebles de habitaciones, vehículos y computadoras. La agencia también desembolsará dinero para pagar los gastos de cuidado infantil o un aumento en los gastos de cuidado infantil causados ​​por el desastre, así como las facturas médicas por lesiones o enfermedades relacionadas con el desastre. Estos reembolsos, combinados con el pago inicial de US$ 750, también tienen un límite de US$ 43.600. La SBA ofrece préstamos a bajo interés a inquilinos, propietarios de viviendas, dueños de negocios y organizaciones sin fines de lucro que sufren pérdidas relacionadas con desastres.

