Justicia argentina investiga una supuesta red de subrogación paga

(CNN Español) – La justicia argentina lleva adelante una investigación en la que se presume que personas y empresas constituidas en el extranjero ofrecían un “servicio” de subrogación de vientres a parejas que no podían concebir, con un costo de U$S 50.000 mientras reclutaban mujeres en Argentina para gestar bebés, a cambio de un pago de US$ 10.000, según informó el viernes el Ministerio Público Fiscal argentino.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.