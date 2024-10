Mauricio Pochettino en su nuevo rol con Estados Unidos: “Es un desafío enorme. Más que presión, es un sueño”

Mauricio Pochettino: No sé. Bueno, hace unos años hemos hecho un libro con Guillem Balagué. Bueno, quizás ahí hay muchos ‘insights’ de lo que soy, de lo que es mi familia, mi entorno, mi gente, no sé, es difícil decir ahora algo que la gente no sepa. Creo que hay muchas cosas a través de las redes sociales que se pueden saber. Ahí está mi Instagram también, aunque no soy un Instagram profesional. Pero bueno, yo creo que no hay muchas. No, muchos secretos guardados no tengo. Soy bastante abierto y lo que ves, así soy.

Nueva York – 13 de septiembre (De izquierda a derecha) el Director Ejecutivo y Secretario de U.S. Soccer, JT Banton, el Director Deportivo de U.S. Soccer, Matt Crocker, el entrenador Mauricio Pochettino, y la presidenta de U.S. Soccer, Cindy Parlow, posan durante la presentación de Pochettino como entrenador de la selección nacional masculina de fútbol.(Foto de Evan Bernstein/Getty Images)

