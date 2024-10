La huelga en los puertos de Estados Unidos terminó. ¿Qué pasará ahora?

La alianza marítima, que opera bajo las siglas USMX, acordó aumentos de US$ 4 por hora para los miembros del sindicato, además del salario base actual de US$ 39 por hora, un aumento inmediato de algo más del 10%, según una persona familiarizada con el acuerdo. Después, los miembros del sindicato recibirán aumentos adicionales de US$ 4 por hora cada año durante la vigencia del acuerdo provisional de seis años. Esto supondrá un aumento total de US$ 24 por hora durante la vigencia del contrato, es decir, un 62% en total.

