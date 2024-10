Melania Trump reitera su apoyo al derecho al aborto en un nuevo video, distanciándose de la postura de su marido

Melania Trump no es la primera ex primera dama republicana que se manifiesta a favor del derecho al aborto. Laura Bush, esposa del expresidente George W. Bush, dijo antes de que su marido asumiera el cargo que no creía que Roe contra Wade debiera ser anulada. Posteriormente, en una entrevista concedida a CNN en 2010, después de que su marido dejara el cargo, declaró que estaba a favor de que el aborto siguiera siendo legal. Su suegra, Barbara Bush, esposa del expresidente George H. W. Bush, se pronunció en contra de que el aborto se incluyera en la plataforma del Partido Republicano de 1992, diciendo que era una “cuestión personal”.

La ex primera dama escribe en su libro: “¿Por qué alguien que no sea la propia mujer debe tener el poder de determinar lo que hace con su propio cuerpo? El derecho fundamental de la mujer a la libertad individual, a su propia vida, le otorga la autoridad para interrumpir su embarazo si lo desea”, según The Guardian.

