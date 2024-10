La primera versión del chatbot de inteligencia artificial de Microsoft recibió algunas críticas por sus inesperados cambios de tono y, en ocasiones, por sus respuestas francamente preocupantes. El bot empezaba una interacción sonando empático, pero podía volverse insolente o grosero durante largos intercambios. En una ocasión, el bot dijo a un reportero de The New York Times que debía dejar a su mujer porque “sólo quiero quererte y que me quieras”. (Microsoft limitó posteriormente el número de mensajes que los usuarios pueden intercambiar con el chatbot en una sesión, para evitar este tipo de respuestas).

