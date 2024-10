Muere el legendario y polémico beisbolista Pete Rose a los 83 años

En 2007, Rose dijo a ESPN Radio que apostaba en los Reds “todas las noches” cuando dirigía el equipo. Pero Dowd dijo a ESPN2 al día siguiente que Rose no apostaba cuando ciertos jugadores de los Reds lanzaban. Eso, indicó el escritor de béisbol del New York Times, Murray Chass, podría indicar incorrectamente a las personas que no confiaba en ganar esos juegos.

En 1991, el Salón de la Fama del Béisbol aprobó una regla que decía que cualquier jugador en la lista de inelegibles permanentes del deporte no aparecería en su boleta. No fue hasta 2004 que Rose admitió públicamente haber apostado en el béisbol y en los Reds, aunque negó haber apostado contra su propio equipo. Escribió en su autobiografía de 2004, “My Prison Without Bars”, que recurrió a las apuestas como una forma de “recapturar la emoción que obtenía al ganar títulos de bateo y Series Mundiales”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.