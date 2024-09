Ya son más de 60 los muertos por Helene en el sureste de Estados Unidos

En Cedar Key, Florida, la devastación es tan generalizada que no es lo suficientemente seguro como para permitir que los residentes o voluntarios de nuevo en la pequeña comunidad frente a la costa de Florida, funcionarios de la ciudad dijeron este viernes. La ciudad no dispone de alcantarillado, agua ni electricidad, “así que no hay muchas posibilidades de mantener a la gente aquí”, dijo la alcaldesa de Cedar Key, Sue Colson.

-Ruptura de presa ya no es inminente: Una advertencia de inundación repentina para pueblos y ciudades inmediatamente debajo de la presa Nolichucky en el río Nolichucky este sábado debido a que los operadores de la presa informaron de un “flujo de agua excesivo” sobre la presa se permitió que expirara a medida que los niveles de agua retrocedían. La presa había enfrentado una posible ruptura inminente, pero ya no es así, anunció la Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee en una conferencia de prensa al mediodía. La agencia trabajó con la Autoridad del Valle de Tennessee “para confirmar que el Nolichucky ya no está en ese estado y que no tenemos fallos de presa reportados en este momento,” dijo el jefe de personal de TEMA, Alex Pellom.

