Encuesta CNN: Harris tiene menos apoyo entre los votantes negros del que tuvo Biden en 2020, pero aún puede aumentarlo

Los votantes negros que no se consideran demócratas son más propensos que los no demócratas de otros orígenes raciales a decir que Harris ha mejorado su visión del Partido Demócrata, que estarían orgullosos o entusiasmados si ganara las elecciones. Las opiniones de este grupo son generalmente similares a las de la mayoría, pues los votantes demócratas negros tienen opiniones similares o ligeramente más positivas que otros de su partido. Entre los votantes no demócratas, los votantes negros consideran a Harris como la candidata que mejor se alinea con su visión de un presidente en comparación con otros votantes, destacando atributos como el temperamento, la capacidad para entender los problemas de personas como ellos y las habilidades de liderazgo.

