Gobierno de Venezuela suspende los vuelos desde y hacia Chile

Esta no sería la primera vez que el Gobierno venezolano recurre a la suspensión de vuelos como represalia contra los países que no reconocen a Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio. El Instituto Nacional de Aviación Civil anunció hace semanas la suspensión temporal de los vuelos aerocomerciales desde y hacia Panamá y República Dominicana. Esta suspensión no ha sido revocada.

