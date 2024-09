“The Substance”: lo qué hay que saber sobre la nueva y poderosa película protagonizada por Demi Moore

“Esas fueron experiencias humillantes, pero la verdadera violencia fue lo que me estaba haciendo a mí misma, la forma en que me torturaba, hacía ejercicios extremos y locos, me pesaba y medía mi comida porque estaba poniendo todo mi valor en cómo era mi cuerpo, cómo se veía, y dándole a la opinión de otras personas más poder que a la mía”, agregó.

“Existía un estándar de belleza más extremo, y yo personalmente experimenté que me dijeran que perdiera peso en bastantes películas antes de tener a mis hijos”, recordó Moore recientemente en el podcast “The Interview” del The New York Times.

