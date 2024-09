¿Por qué ahora todo es “mini”?

La cuenta de TikTok de Jo Barker, The Little Bean, ha acumulado 3,2 millones de me gusta en TikTok por su nicho de meter tantos mini productos como pueda en microbolsas de lujo.

