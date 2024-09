Elon Musk le da un gran cheque a los republicanos de la Cámara de Representantes, según nuevos archivos

En el lado demócrata, FF PAC, uno de los principales súper PAC pro Harris, declaró haber recaudado casi US$ 37 millones el mes pasado, de los cuales US$ 30 millones procedían del cofundador de Facebook e inversor multimillonario Dustin Moskovitz, con diferencia su mayor donación federal del ciclo electoral. El súper PAC gastó más de US$ 77 millones en agosto, incluidos casi 62 millones en gastos independientes en beneficio de la campaña del vicepresidente.

El súper PAC recibió un total de US$ 25 millones el mes pasado de una serie de partidarios ricos, incluyendo US$ 10 millones del multimillonario de Wisconsin Diane Hendricks y US$ 5 millones del multimillonario financiero Paul Singer. Terminó agosto con US$ 59,4 millones en efectivo.

MAGA Inc, uno de los principales súper PAC pro-Trump, gastó más de US$ 88 millones solo en agosto en gastos independientes en nombre de la campaña del expresidente, financiando un bombardeo de publicidad en televisión, según su presentación mensual. Eso es más de lo que MAGA Inc. ha gastado en cualquier mes de este año y aproximadamente el doble de lo que gastó en julio.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.