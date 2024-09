ANÁLISIS | Harris no está dando los detalles que algunos votantes indecisos dicen que quieren

“Los detalles políticos no lo van a hacer”, dijo Clinton. “He presentado más políticas de las que creo que nadie ha presentado nunca (…) y he hablado de economía todos los días, pero literalmente después de las elecciones me dijeron que nunca había hablado de economía. La política de campaña consiste realmente en demostrar que puedes gobernar con tus valores de forma que mejore la vida de la gente”.

Aunque su actuación en el debate de la semana pasada proyectó fuerza, Harris no suele ser una atleta política dotada para los enfrentamientos espontáneos y de alta presión con los medios de comunicación, como el expresidente Bill Clinton, por ejemplo. Y no le resulta natural profundizar en cuestiones políticas como la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts. Esto la hace vulnerable a los ataques de la campaña de Trump y de los medios de comunicación conservadores, que afirman que sus “ensaladas de palabras” significan que no está preparada para ser presidenta, aunque Trump se comunique a menudo en un flujo de conciencia disperso y esté difundiendo falsedades peligrosas.

Pero aunque la candidata demócrata dejó claro lo que no es –Donald Trump–, no está dispuesta o no es capaz de explicar con detalle lo que haría exactamente como la presidenta número 47.

