OPINIÓN | Reforma judicial, pero a la mexicana

Se le atribuía esta tibieza por varias razones, desde su historia personal -una formación técnica y cosmopolita- hasta de interés político puro. En efecto, se podía pensar que a una presidenta recién entrada en funciones no le convenía comenzar su mandato con una reforma altamente controvertida, de muy difícil ejecución, generadora de múltiples resistencias y que no había sido propuesta por ella durante su campaña como una de sus prioridades. Si Sheinbaum albergaba sentimientos de esta naturaleza ante la reforma, nadie ha podido detectarlos. Su apoyo a la reforma del Poder Judicial ha sido constante, explícito y vigoroso, dejando poco espacio para cualquier duda o insinuación de debilidad. Es cierto que con alguien como López Obrador difícilmente podía permitir la percepción del menor desacuerdo mientras siguiera ocupando la presidencia. Por lo pronto, a partir del 1 de octubre, ella se vuelve la dueña de una serie de transformaciones que pueden marcar la primera mitad entera de su gobierno. Todo parece indicar que Sheinbaum se identifica con el conjunto de reformas del Plan C, y que por una razón u otra ha decidido abrazarlas con alegría. La resistencia ante ellas no provendrá del nuevo gobierno de México.

El segundo factor preocupante reside en la continuidad cada vez más acentuada entre la administración de López Obrador, que concluye el 30 de septiembre, y la de Claudia Sheinbaum, que arranca el 1 de octubre. Obviamente era predecible algo de continuidad: no solo son ambos del mismo partido, si no que además en buena medida AMLO escogió a Sheinbaum como candidata y coadyuvó fuertemente a su elección. No hay sorpresa allí. Pero un buen número de analistas de la situación mexicana, por una serie de razones, especularon hasta el martes en la noche, el día que la reforma se votó en el Senado, con la posibilidad de que Sheinbaum se sintiera menos entusiasta que su antecesor con la perspectiva de la reforma judicial en particular, y del resto de los cambios mencionadas, en general.

