J.D. Vance defiende rumor infundado de que los inmigrantes haitianos se comen a las mascotas en Ohio

“Mis electores me han transmitido aproximadamente una docena de preocupaciones distintas. Diez de ellos son verificables y confirmables, y un par de ellos hablo porque mis electores me están diciendo de primera mano que están viendo estas cosas. Así que tengo dos opciones, Dana, puedo ignorarlas, que es lo que los medios de comunicación estadounidenses han hecho durante años con esta comunidad, o puedo hablar realmente de lo que la gente me está diciendo”, afirmó Vance.

“El alcalde de Springfield, está lidiando con un montón de cosas terribles. Ciertamente simpatizo con él, y vamos a intentar ayudarle. Pero él no me acusó de incitar una amenaza de bomba. Simplemente no lo hizo”, dijo Vance más tarde en la entrevista.

En una entrevista con Dana Bash, de CNN, en el programa “State of the Union”, se le pidió que respaldara sus afirmaciones y Vance señaló lo que, según él, son relatos de primera mano de electores que le han dicho que esto está ocurriendo, aunque no aportó pruebas.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.