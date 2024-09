De Ucrania a Hawai: el extraño comportamiento del sospechoso del intento de magnicidio de Trump sugiere un “delirio de grandeza”

El año pasado, Routh aparentemente había escrito un libro sobre la guerra –“Ukraine’s Unwinnable War: The Fatal Flaw of Democracy, World Abandonment and the Global Citizen-Taiwan, Afghanistan, North Korea and the end of Humanity”– y vendía una versión digital en Amazon por US$ 2,99. En el libro, criticaba a Trump como un “idiota”, un “bufón” y un “tonto”, y parecía hacer referencia a su apoyo anterior a Trump al escribir: “Soy lo suficientemente hombre para decir que juzgué mal y cometí un terrible error”.

“Podemos confirmar que esta persona se puso en contacto con nosotros en varias ocasiones a través de Internet. La mejor manera de describir sus mensajes es como ideas delirantes”, dijo el oficial Oleksandr Shaguri. “Nos ofrecía un gran número de reclutas de diferentes países, pero para nosotros era obvio que sus ofertas no eran realistas. Ni siquiera respondimos, no había nada que responder. Nunca formó parte de la Legión y no colaboró ​​con nosotros de ninguna manera”.

Según una página de GoFundMe publicada por la prometida de Routh, Kathleen Shaffer, el hombre viajó al país en abril de 2022. Las fotos geolocalizadas por CNN muestran a Routh posando con carteles proucranianos, así como una gran cantidad de drones, en la plaza Maidan de Kyiv. La página de GoFundMe, que ya fue eliminada, recaudó US$ 1.865 de su objetivo de US$ 2.500, que según Shaffer se destinarían a equipo táctico, alojamiento y suministros necesarios para los voluntarios. Shaffer escribió que Routh ya había “organizado la entrega de 120 drones a las líneas del frente”, aunque CNN no pudo verificar esas afirmaciones.

