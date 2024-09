Lo mejor de los Emmy: ‘Shōgun’ hace historia, sorprende y se escucha un ‘maullido’ en todo el mundo

Leguizamo mencionó a varios artistas, entre ellos Selena Gómez, que se emocionó visiblemente cuando Leguizamo mencionó su nominación por “Only Murders in the Building”. “Ella ha estado cargando a Steve Martin y Martin Short durante tres temporadas enteras”, bromeó. Leguizamo, quien sacó un anuncio de página completa en el New York Times a principios de este año instando a los votantes de los Emmy a reconocer a los nominados diversos, agregó más tarde: “Necesitamos más historias de grupos excluidos”.

