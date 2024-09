Lo que muestran los datos sobre si los inmigrantes indocumentados votan en las elecciones de EE.UU.

Johnson no mencionó a Kansas, pero vale la pena señalar que en ese estado, donde hay casi 2 millones de votantes registrados, un tribunal federal anuló una ley de 2020 que pretendía exigir una prueba de ciudadanía para votar, porque el estado planeaba obligar a más de 30.000 personas a volver a registrarse para votar, cuando solo fueron 67 no ciudadanos, como máximo, los que se registraron o intentaron registrarse para votar en 19 años, según un informe de Associated Press en ese momento.

“Sabemos que este sistema que tenemos en marcha es eficaz”, dijo Becker. “En los últimos dos años, los estados han realizado comprobaciones rutinarias de no ciudadanos. No encontraron literalmente ningún no ciudadano que pudiera emitir su voto. Incluso Texas encontró solo un 0,03 % de posibles no ciudadanos. Y, según la actividad previa de los últimos años, es probable que todos y cada uno de ellos se hubieran naturalizado recientemente”.

“Si alguien se muda de un estado a otro, es apropiado que se marque ese registro de votante y, en última instancia, se elimine porque ya no es un votante elegible en ese estado. Ese es un proceso normal que ocurre en todos los estados, tanto demócratas como republicanos”, me dijo David Becker, fundador del Centro para la Innovación y la Investigación Electoral, en una entrevista para el boletín de What Matters antes de que Johnson hiciera sus comentarios.

