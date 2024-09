James Earl Jones, icónica voz de Darth Vader en “Star Wars” y Mufasa en “El Rey León”, murió a los 93 años

A mediados de la década de 1970, Jones trabajaba sin descanso en el cine y la televisión, una carrera prolífica que nunca decayó. Durante las cinco décadas siguientes interpretó muchos papeles memorables: Alex Haley en la serie de televisión “Roots: The Next Generations”, el señor de la guerra Thulsa Doom en “Conan the Barbarian”, un rey africano en “Coming to America”, el reticente recluta de Kevin Costner en “Field of Dreams”, el almirante Greer en “The Hunt for Red October” y “Patriot Games” y un predicador sudafricano en “Cry, the Beloved Country”.

