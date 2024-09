Trump afirma que subir los aranceles pagará las guarderías pero no explica cómo

La vicepresidenta Kamala Harris, rival demócrata de Trump, ha intentado abordar el coste de la crianza de los hijos. En agosto, presentó una propuesta para restaurar la popular ampliación del crédito fiscal por hijos del Plan de Rescate Estadounidense hasta US$ 3.600, frente a los US$ 2.000 actuales, y pide que se haga permanente. La mejora solo entró en vigor en 2021. Harris también añadiría un nuevo crédito fiscal por hijo de hasta US$ 6.000 para las familias de clase media y bajos ingresos con hijos en su primer año de vida.

