Las vacunas actualizadas contra el covid-19 ya no son gratuitas para las personas sin seguro en Estados Unidos

“Esto significa que las personas que no tienen seguro médico no tienen acceso a vacunas gratuitas contra el covid-19 y, por lo tanto, si fueran a la farmacia a intentar conseguir una, tendrían que pagar”, dijo Lori Freeman, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y Ciudades. Aproximadamente 26 millones de personas en los Estados Unidos no tienen seguro médico.

