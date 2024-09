¿Quién es Gloria Zarza, la atleta paralímpica que le dio su primer oro a México en París 2024?

Zarza encuentra motivación en su familia y recuerda siempre “La vida es un vals”, una canción que su hijo reproduce para ella: “En su momento fue una canción que me impulsó demasiado y me sigue impulsando. Es una canción que mi hijo siempre me pone”.

Desde entonces, su carrera deportiva ha estado marcada por la disciplina y el esfuerzo, es lo que la ha llevado este año a lo más alto del podio olímpico. “He trabajado mucho para ello y sí lo había pensado, lo había soñado. Siempre, en cada momento, me decía ‘hay que entrenar, no hay dolor saldado, no hay cansancio’. Siempre me desperté soñando en esa medalla y estoy muy contenta”, dijo la paratleta.

“Mi infancia fue algo triste y no me da pena decirlo, ni recordarlo, porque creo que lo que no te mata te hace más fuerte”, aseguró Zarza en una entrevista con la Secretaría de Cultura y Turismo mexiquense.

