Edmundo González falta a su tercera citación en la Fiscalía de Venezuela por el sitio web que publicó resultados electorales

La noche del domingo, un día antes de su primera citación, González dijo en un mensaje en video publicado en X que no acudiría porque considera que la Fiscalía no le está dando un trato justo sino “precalificando delitos no cometidos”.

La Fiscalía emitió la tercera citación este jueves, luego de que González no acudió a dos previas el lunes y el martes de esta semana. El Ministerio Público buscaba que González asistiera este viernes a las 10:00 a.m., hora local, pero el exembajador no se presentó.

