El relato de Milei: así será la nueva serie propagandística del presidente de Argentina, producida por un funcionario

Gonzalo Zegarra

(CNN) — El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció esta semana el lanzamiento de una nueva serie documental sobre su recorrido político, realizada por un funcionario del Gobierno y que analistas consultados por CNN enmarcan dentro de la ambición de construir una figura “épica” que sostenga el idilio con sus más fervientes seguidores.

El mandatario publicó en sus redes sociales un tráiler que muestra las primeras apariciones del economista como panelista en televisión, su salto a la política, las críticas que recibió y sus propios insultos hasta la victoria en las elecciones presidenciales.

El encargado del proyecto, el cineasta Santiago Oría, quien en mayo fue designado director de Realización Audiovisual de la Presidencia, adelantó a inicios de agosto en X que estuvo trabajando durante su tiempo libre para la narración de “la epopeya de Javier Milei desde cero a presidente de la Nación”. Agregó que “puede servir de inspiración para guerreros de la libertad en todas partes del mundo y para las generaciones venideras”.

Entre una medida antipática y una disputa política, Milei promete vetar el aumento a jubilados

Oría confirmó también que el estreno de los capítulos, sin fecha programada, será en X, a la que llamó “la plataforma de la libertad”.

El presidente y su equipo de comunicación no solo muestran entusiasmo por la construcción de este relato propagandístico sobre la figura del libertario autodenominado “león”. También es una necesidad, según explican a CNN analistas especializados en el discurso político.

“No hay un Gobierno que se sostenga sin un tipo de relato, sin una narración de sí mismo que permita proyectarse en el tiempo e imaginar un futuro”, dijo Mariano Fernández, docente de Comunicación y Cultura en la Universidad Nacional de La Plata e investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

En el caso de Milei y la serie anunciada, para Fernández “hay un intento por sostener una épica de arribo al poder”, que, según él, puede estar relacionada con movimientos estratégicos pensando ya en la campaña de las elecciones legislativas de 2025. “Debe sostener cierto imaginario político”, agregó.

Argentine President Javier Milei gestures during the commemoration event for the fallen Argentine Federal Police officers in Buenos Aires on July 2, 2024. (Photo by Tomas CUESTA / AFP) (Photo by TOMAS CUESTA/AFP via Getty Images)

Por su parte, Orlando D’Adamo, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, le dijo a CNN que, sin la construcción de un relato político consistente, es difícil sostener un apoyo importante: “Todos los relatos deben tener una visión ideal y ambiciosa del futuro. Normalmente se construyen alrededor de ciertos valores fundacionales”. Además, señaló que el anhelado componente épico no es una excepcionalidad en el caso de Milei, sino más bien la regla en los relatos políticos. “Si (Milei) llegó hasta donde llegó, es porque supo discursivamente construir una alternativa en la cual muchas personas todavía creen”, apuntó.

D’Adamo explicó que el relato de Milei se ubica ya en una segunda fase, construido alrededor del triunfo electoral, y que apuesta por mantener su núcleo duro de votantes que lo apoyaron desde las primarias. Agregó que, si la apuesta económica de Milei empieza a perder efecto (ya sea por un estancamiento en la desaceleración de la inflación o un aumento del desempleo), el relato podría dejar de tener conexión con la realidad y pasar a una fase de “cronificación”, que sería seguida de una desarticulación hasta la llegada de un nuevo contrarrelato dominante.

“Si los relatos no se van regenerando, aun siendo exitosos se pueden desgastar. Si se controla la inflación, aparecerá otro tema, puede ser el empleo o la inseguridad. Pero no puede apartarse de los valores originales: va a tener que estar presente la libertad, el rol relegado del estado”, dijo, aunque no espera cambios en ese sentido antes del segundo año de gobierno.

ANÁLISIS | Supermercados salen a buscar los dólares de los argentinos: ¿avanza la dolarización o es una estrategia por la caída del consumo?

“Esto es muy a pulmón”, dijo en redes Oría, quien ya dirigió el cortometraje “Javier Milei presenta: Pandenomics” (inspirado en un libro del presidente) y el documental “Javier Milei: La revolución liberal”, estrenado en julio de 2023, antes de las elecciones y enfocado en la campaña de 2021 en la que Milei fue electo diputado.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió a CNN que el proyecto es privado y no representa gastos de fondos públicos. “Nada tiene que ver el Estado ni el Gobierno”, aseguró. Según dijo Oría, trabaja en la serie “en su tiempo libre” con material “100% de archivo” con aportes audiovisuales de personas que también siguieron a Milei durante la campaña. Además, dijo que es su “aporte al movimiento”.

El video de 1:41 de duración desató emoción en la amplia red virtual de activistas libertarios, compuesta también por cuentas “troles” y que promocionan el discurso de Milei, algunos de ellos con agresividad.

El anuncio de la serie también fue celebrado por el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, quien llegó a estar en el búnker de La Libertad Avanza en las elecciones 2023: “Sin duda será un éxito. ¡Esto es combatir en la arena cultural!”, escribió en X.

El paralelo con el relato kirchnerista

Fernández, del Conicet, consideró que Milei “es totalmente consciente de la excepcionalidad que representa su figura” en relación con los presidentes desde el retorno de la democracia. “Sabe de su lugar marginal y desde allí saca fuerzas”, ubicando a la “casta” del otro lado, afirmó. “No hace falta definirla si quienes escuchan (a Milei) identifican a ciertos actores sociales como casta. A partir de eso, armó un posicionamiento grandilocuente, hiperbólico, con rasgos melodramáticos, con un individuo héroe que debe conducir a una población para liberarla”, agregó Fernández.

Sin embargo, también señaló que este no es un relato del todo original, ya que, entre otros aspectos, Cristina Kirchner (presidenta entre 2007 y 2015) “también tenía melodrama y un discurso polarizante”, especialmente a partir del conflicto con sectores agropecuarios y el enfrentamiento con el Grupo Clarín en 2008.

Menos recordados son los relatos de los gobiernos de Mauricio Macri (2015-2019) y Alberto Fernández (2019-2023). El investigador dijo que el líder del PRO “aspiró a algo más minúsculo, el cara a cara”, mientras que el exmandatario peronista “carecía de una fuerza política que lo sostuviera” y la pandemia fue un elemento disruptivo que complicó los esfuerzos de comunicación.

“Milei admira la épica kirchnerista, a Cristina Kirchner como líder. No digo que es igual, pero busca un liderazgo, como un conductor”, dijo Fernández.

Dura semana para Javier Milei: fuego cruzado con la vicepresidenta Villarruel y su principal aliado Macri

Según el analista del Conicet, el kirchnerismo estableció parámetros de justicia social y enfrente ubicó a los conglomerados o corporaciones, con un relato construido televisivamente en las transmisiones en cadena nacional. En el caso de Milei, “es diferente porque su antagonista es más indefinido”, afirmó.

Los relatos, añadió Fernández, van cambiando en función de las condiciones sociales, articulándose y adaptándose a las épocas.

D’Adamo recordó que, en su momento, la expresidenta supo reformular su relato, de tono emancipador, como una “matriz productiva con inclusión social”. Además, señaló que suelen evocar momentos idealizados: “El kirchnerismo recuperaba la épica justicialista y Milei habla de la Argentina de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX”.

El investigador también remarcó que los mensajes deben analizarse en su contexto: “A partir de la campaña de Donald Trump (en 2015), cambió lo que era políticamente correcto decir, hay libertades que antes no existían. Cristina Kirchner solía ser sarcástica en la descripción de otras fuerzas políticas. Con La Libertad Avanza se va hacia calificativos más directos. El vocabulario es mucho más agresivo en estos tiempos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.