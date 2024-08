Los Institutos Nacionales de la Salud cancelan la investigación sobre el “síndrome de La Habana”, por coacción poco ética a los participantes

La coacción, especificó la agencia, no fue por su parte, pero los NIH no dieron más detalles sobre quién pudo haber forzado la participación. No obstante, señaló que el consentimiento voluntario es un pilar fundamental de la conducta ética de la investigación.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.