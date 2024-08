“Me caía bien (mi madre) hasta que dio a luz a Liam”: un recuento de la rivalidad entre los hermanos Gallagher de Oasis

Liam a Spin Magazine en 2005: “Noel y yo no nos hablamos. Probablemente sea lo mejor. Nos vemos, pero no tengo nada que decirle. Él no tiene nada que decirme. Hacemos música y eso es todo. O tomamos una copa juntos y eso es todo. Así es como me gusta”.

