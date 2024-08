José Mujica “se curó” del cáncer, pero su situación renal es delicada como consecuencia del tratamiento

“Tenemos fuertes convicciones de que el cáncer se curó, que no tiene más, porque le hicimos varias tomografías en estos días y eso muestra que no hay evidencia del tumor”, explicó la doctora Panone a la prensa. “Le hicimos cinco tomografías y no hay señales del tumor”, añadió luego a CNN. “Lo que sí tiene es la fibrosis que queda en el esófago después de la radioterapia”, y eso, señaló, le ha traído complicaciones.

