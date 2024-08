Rusia lanza un mortal ataque aéreo nocturno contra ciudades y redes eléctricas en Ucrania

“Las explosiones fueron tan fuertes que la casa y las ventanas temblaban”, dijo. “Después de cuatro o cinco explosiones, mi esposo y yo decidimos despertar al bebé y salir afuera. Como la casa no era nueva y no había refugio ni sótano donde esconderse, no era seguro permanecer dentro debido a la metralla que se filtraba por las ventanas”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.