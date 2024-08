Trump dice que se reunirá con familiares de víctimas de crímenes violentos cometidos por inmigrantes indocumentados en la frontera entre EE.UU. y México

El año pasado, la campaña de Trump no pudo proporcionar ninguna evidencia para su afirmación más limitada en ese momento de que los países sudamericanos en particular estaban vaciando sus instalaciones de salud mental para de alguna manera enviar a los pacientes a Estados Unidos. Representantes de dos organizaciones antiinmigración dijeron a CNN en ese momento que no habían oído hablar de nada que corroborara la historia de Trump, al igual que tres expertos de organizaciones favorables a la inmigración. La propia búsqueda de CNN no produjo ninguna evidencia.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.