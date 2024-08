Una pareja de flamencos del mismo sexo logra empollar un huevo en un zoológico del Reino Unido

Los flamencos a menudo tienen asociaciones no reproductivas que consisten en asociaciones del mismo sexo, según un estudio de junio de 2020 dirigido por Rose. Las aves tienden a ser “muy particulares en cuanto a con quién les gusta pasar el tiempo, y buscarán activamente algunas aves en una bandada y evitarán otras”, agregó Rose en un correo electrónico. “No me sorprende que dos flamencos machos logren criar un polluelo por su flexibilidad social, pero no creo que hubiera sido su primera opción de pareja reproductiva”.

