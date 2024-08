Trump publica imágenes falsas de Taylor Swift creadas con inteligencia artificial que sugieren que la cantante apoya su candidatura

En el nuevo libro, “Apprentice in Wonderland”, Trump le dijo al autor Ramin Setoodeh: “Creo que es guapa, ¡muy guapa! Me parece muy guapa. Creo que es progresista. Probablemente no le guste Trump”.

“Creemos que Harris-Walz luchará por nuestros derechos y los derechos de nuestros seres queridos, y ayudará a que este país sea más seguro para todos”, dijo Carly Long, directora de comunicaciones de Swifties por Kamala, a CNN este lunes, y agregó que el grupo ha recaudado más de US$ 10.000 para la campaña de Harris-Walz. “Nuestro movimiento también comenzó y ganó un impulso significativo porque, como dijo Taylor Swift allá por 2020, Donald Trump es ‘un racista homófobo’, y como comunidad, no apoyamos ni podemos apoyar tener un presidente así. No representamos a todos los Swifties, pero creemos que hay una razón por la que no necesitamos IA para mostrar nuestro apoyo a Harris”.

En su documental de 2020, “Miss Americana”, Swift expresó su arrepentimiento por no haberse pronunciado antes sobre causas políticas. “Necesito estar en el lado correcto de la historia”, dijo en una emotiva escena con su padre. En otra escena, Swift le dijo a su publicista que no le importa si se enfrenta a reacciones negativas por declararse en contra de Trump. “No me importa. Si tendré mala prensa por decir: ‘No pongas a un racista homófobo en la prresidencia’, entonces tendré mala prensa por eso”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.