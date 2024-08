Harris tiene un plan para solucionar uno de los mayores problemas económicos de Estados Unidos. Esto implica para tí

Hasta US$ 25.000 en ayuda para el pago inicial de viviendas para compradores primerizos. Crédito fiscal de US$ 10.000 para compradores primerizos. Incentivos fiscales para que constructores construyan viviendas iniciales a compradores primerizos. Una ampliación de un incentivo fiscal para la construcción de viviendas para alquileres asequibles. Un nuevo fondo de innovación de US$ 40.000 millones para estimular la construcción de viviendas innovadoras. Reutilizar algunos terrenos federales para viviendas asequibles. Prohibir las herramientas de fijación de precios basadas en algoritmos para que los propietarios fijen los alquileres. Eliminar los beneficios fiscales para los inversores que compren grandes cantidades de viviendas unifamiliares de alquiler.

