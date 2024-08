2 años de Petro en el poder: muchas promesas de cambio, pocos resultados tangibles

“A pesar de todos los problemas, escándalos y dificultades del gobierno, Petro ha logrado en estos dos años echar los cimientos de su programa. Por lo menos avanzar algunos temas esenciales. En el campo económico, se dijo que Petro no iba a tener responsabilizad fiscal y que se iba a estatizar la economía, y no hay tal cosa. Hay avances en el turismo, en el sector agropecuario y en el campo de las exportaciones. El país ha tenido un desarrollo interesante en medio de una situación crítica, no solo en Colombia sino en el mundo. Y, a pesar de eso, ha logrado bajar la inflación y el desempleo. En lo social, si bien las grandes reformas no han salido adelante, el gobierno logró la aprobación de una reforma tributaria, de la reforma pensional y del plan nacional de desarrollo. Un millón 650.000 personas han salido de la pobreza, y eso es de los mayores logros”, dice a CNN.

Pero no ha logrado casi nada de lo que ha querido hacer. Sacó adelante una reforma pensional muy diferente de lo que él quería, y las otras reformas no han pasado. No va ni en un 20% de lo que prometió a sus electores”, comenta.

