Este deporte debuta en los Juegos Olímpicos de París. Pero no lo llames breakdance

Logan Edra, de Estados Unidos, en acción en los Campeonatos del Mundo de breaking de la WDSF en Lovaina, Bélgica, el 24 de septiembre de 2023.(Crédito: Yves Herman/Reuters) “Eso ayuda. Pero se trata más del carácter, de la originalidad y de respetar la danza y aportar la esencia”, dijo en un perfil en la página web del Team USA. En el breaking, nueve jueces puntúan las actuaciones de los atletas basándose en cinco factores: Ejecución: Precisión, control y limpieza de movimientos. Musicalidad: Adecuación de los movimientos a los compases y ritmos. Originalidad: Creatividad e innovación en los movimientos. Técnica: Nivel de destreza en la ejecución de movimientos complejos, incluido el juego de pies, los movimientos de potencia y los bloqueos. Vocabulario: Variedad y gama de movimientos utilizados a lo largo de la actuación. Cada combate se puntúa por rondas, y el atleta que gana la mayoría de las rondas es declarado vencedor, explica Nifontov. Cooper afirma que el sistema de puntuación dista mucho de sus orígenes en las batallas callejeras, en las que los ganadores y perdedores se determinaban por los vítores del público. Calendario de París 2024: horarios, competiciones y fechas “Así funcionaba antiguamente”, explica. “Esas muestras de adulación y vítores decidían el ganador. Era algo comunitario. Se basaba en la credibilidad de la calle”. En algunas comunidades, el breaking también era una forma de resolver conflictos, dijo. “Muchas de sus partes artísticas y bellas también tenían que ver con las relaciones, y algunos han afirmado que servían para resolver rencillas. Y en vez de pelear, se batía… en la pista de baile”. El equipo de Estados Unidos dice estar listo para hacer historia En la competición de breaking de París participarán 16 B-Boys y 16 B-Girls de todo el mundo. El equipo de Estados Unidos está liderado por Montalvo, que empezó a bailar breaking a los 9 años gracias a su padre, que formaba parte de un dúo de break en México. Describe el breaking como algo que se entrelaza con el hip-hop de una forma divertida. La breaker estadounidense Sunny Choi posa para un retrato durante la cumbre de medios del Team USA en Nueva York el 16 de abril de 2024. (Crédito: Andrew Kelly/Reuters) “Se trata del baile. Y no se trata sólo del breaking. Es como el hip-hop. Es graffiti, DJ, breaking y emceeing. Es como si juntaras todo eso y fuera un grupo de gente en una habitación divirtiéndose, festejando y viviendo su mejor vida”, explicó al Team USA. Este residente de Florida, de 30 años, fue el primer estadounidense en clasificarse para los Juegos Olímpicos y es el actual campeón del mundo. Los movimientos de Montalvo parecen desafiar a la gravedad, con giros de cabeza invertidos en los que hace equilibrios sobre un brazo y transiciones perfectas entre movimientos rápidos de pies y congelaciones. Lleva casi una década triunfando en el mundo del breaking. “Es bueno en… todo”, dice Slusser, de USA Dance. “Sus movimientos son técnicos, emocionantes y se combinan con una fluidez casi imposible de igualar”. El break-dance ya tiene pista para ser deporte olímpico (2020) Los otros breakers de Estados Unidos son Sunny Choi, apodada B-Girl Sunny; Logan Edra, de 21 años, cuyo nombre B-girl es Logistx; y Jeffrey Louis, de 29 años, o B-Boy Jeffro. Louis afirma que un reto clave para los jueces olímpicos será asignar una nota a un deporte que también es una forma de arte. “Aunque intentamos que la puntuación sea objetiva, no deja de ser subjetiva”, explica Louis al Team USA. “Estás juzgando un arte que se ha transformado en deporte. A veces ni siquiera sé por qué ha perdido uno. Me pregunto cómo”. El skater Lotfi Lamaali nos enseña cómo realizar el longboard dancing Choi, de 35 años, es una exgimnasta que empezó a practicar este deporte cuando era estudiante de primer año en la Universidad de Pensilvania y adoraba sus elementos artísticos y sus desafíos físicos. Al final dejó su trabajo en una empresa mundial de cosméticos para centrarse en el breaking y vive en Nueva York, donde entrena. “Toda mi vida he estado haciendo lo que me dictaban… los demás, la sociedad, la cultura… y decidí dejarlo porque esto (el breaking) es un sueño de infancia”, dijo. “En cuanto a los Juegos Olímpicos, muchos de nosotros, incluso los breakers, pensábamos: ‘Es imposible que esto ocurra porque sigue siendo una cultura callejera clandestina'”, explica. “Nunca me lo habría imaginado”. — Gonzalo Alvarado, de CNN, colaboró en la elaboración de este artículo.

Según Nifontov, el crecimiento de Internet y de las redes sociales contribuyó a la difusión de este arte al conectar a bailarines de todo el mundo para que compartieran sus movimientos y aprendieran unos de otros. En los últimos años, el breaking también se ha dado a conocer en programas de telerrealidad como “So You Think You Can Dance?”.

