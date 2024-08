Dolce & Gabbana lanzó un nuevo perfume, pero no es para humanos

D&G es la última marca que intentó sacar el máximo partido al dólar canino. La diseñadora británica Anya Hindmarch ofrece en su página web un amuleto con forma de bolsa para excrementos de perro por 135 libras (US$ 172). Los perros amantes de la moda pueden llevar una chaqueta acolchada de Prada por 600 libras (US$ 765) durante el día y acurrucarse por la noche en una gran cama de Versace por 915 libras (US$ 1.170).

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.