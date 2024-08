OPINIÓN | Más allá de la vida: el mercadeo de celebridades fallecidas

Michael Jackson: US$ 115 millones Elvis Presley: US$ 100 millones Ray Manzarek, de The Doors: US$ 45 millones Dr. Seuss (por sus libros): US$ 40 millones Charles Schulz (Charlie Brown): US$ 30 millones Prince: US$ 30 millones Whitney Houston: US$ 30 millones John Lennon: US$ 22 millones Bob Marley: US$ 16 millones Bing Crosby: US$ 14 millones George Harrison: US$ 14 millones Arnold Palmer: US$ 10 millones Marilyn Monroe: US$ 10 millones

Un caso que me impresiona mucho -y hasta me causa tristeza- es el del patrimonio de Marilyn Monroe, una actriz que me encantaba y cuya imagen seguimos viendo en anuncios y mercancía. Y como tuve la suerte de ver la extraordinaria y muy íntima colección de objetos personales que se vendieron en subasta en Christie’s en Nueva York en 1999 -donde sus libretos, libros de direcciones y libros de recetas con notas muy personales, eran realmente enternecedoras-, me entristece saber que, después de muchos años y de pasar por muchas manos, sus objetos y “su vida” fueron a parar a personas que nunca la conocieron.

