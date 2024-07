Leopoldo López sobre las elecciones en Venezuela: “Este es el inicio del fin de la dictadura de Maduro”

“Este fraude no es sostenible porque Maduro contaba con algo que ya no tiene. Ya no hay miedo de la gente. La gente perdió el miedo. Maduro puede estar dispuesto a reprimir, pero la gente ya no tiene miedo y va a continuar este proceso hasta que se inicie la transición a la democracia”, dijo a Fernando del Rincón de CNN.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.