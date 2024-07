Políticos y líderes reaccionan a los resultados de las elecciones en Venezuela

El régimen de Maduro acaba de llevar a cabo las elecciones farsa más predecibles y ridículas de la historia moderna The Maduro regime in #Venezuela has just carried out the most predictable and ridiculous sham election in modern history — Marco Rubio (@marcorubio) July 29, 2024

El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que su gobierno no reconocerá “ningún resultado que no sea verificable”. Agregó que los resultados que publicó el CNE “son difíciles de creer”, por lo que exigió “total transparencia de las actas y el proceso”, y que “veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”.

