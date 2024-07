La economía de los Juegos Olímpicos: extravagancia, sobrecostos y sostenibilidad

“Me encantan los Juegos Olímpicos y me encantan los eventos deportivos, pero realmente no creo que la forma en que funcionan los Juegos Olímpicos ahora sea un modelo de negocio viable”, dijo Phalin. “Simplemente no tiene sentido económico construir cada cuatro años esta enorme red de infraestructura relacionada con el deporte”.

“Se me ocurrió esta tontería, que puede que esté equivocada porque no soy física, pero la llamaré la Primera Ley de Inversión de Newton, que dice que un proyecto que atrae fondos tiende a mantenerse financiado a menos que actúe sobre él una fuerza desequilibrada”, dijo Phalin, “En otras palabras, una vez que has pasado cinco o diez años o más desembolsando grandes cantidades de dinero en una gran iniciativa que tiene mucho apoyo político o de intereses especiales, es realmente difícil cerrar el grifo de la financiación”.

A finales de 2019, antes de que la pandemia de covid-19 conmocionara a la economía mundial y pospusiera los Juegos de 2020, la Junta Nacional de Auditoría de Japón descubrió que las estimaciones de los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio de US$ 12.600 millones no incluían US$ 17.000 millones de costos directos.

Según los cálculos de Zimbalist (que incluyen los costes operativos y los costes directos e indirectos de infraestructura), los propios juegos se fueron volviendo cada vez más extravagantes: Pekín gastó más de US$ 40.000 millones en los Juegos de Verano de 2008, Sochi gastó más de US$ 50.000 millones en los Juegos de Invierno de 2014 y los costes de Río se acercaron a los US$ 20.000 millones en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016.

“Estos serán los primeros Juegos Olímpicos, desde Sydney, en los que los costos totales serán inferiores a US$ 10.000 millones”, dijo Victor Matheson, profesor de economía del College of the Holy Cross, quien ha investigado los costos financieros de los Juegos Olímpicos.

