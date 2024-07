Southwest Airlines implementará la designación de sillas en sus vuelos

La compañía informó pérdidas en el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, así como en medio de mayores costos laborales y de combustible. Perder dinero en cuatro de los seis trimestres anteriores al período más reciente es un sorprendente y no deseado cambio de suerte para Southwest. Anteriormente, la aerolínea había registrado pérdidas solo durante la pandemia, la Gran Recesión y después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, incluso cuando sus rivales entraban y salían de la quiebra. También atrajo la atención no deseada de los inversores activistas de Elliott Investment Management, que anunció en junio que había adquirido una participación de US$ 1.900 millones en la aerolínea y pidió cambios en la gestión.

