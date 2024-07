Desilusionado con Biden, Hollywood se entusiasma con Kamala Harris

Berlanti -creador de series como “Everwood” y You”, y director de la nueva película de Scarlett Johansson y Channing Tatum, “Fly Me to the Moon”- recibió en su casa a Harris y al segundo caballero Doug Emhoff durante la administración Biden-Harris. Es uno de los muchos actores poderosos de Hollywood que ya conocen a Harris y apoyaron su carrera política desde su candidatura al Senado en 2016 hasta su candidatura presidencial en 2020 y su actual papel como vicepresidenta.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.