Grupo de trabajadores latinoamericanos protestan por despidos y exigen mejores condiciones laborales en Londres

“Me sentí muy mal. Como que me sacaron el corazón y dije: ¿ahora qué hago? Miré al cielo y dije: ¿dónde me llevas? ¿Por qué hicieron esto si yo no hice nada?”, le dijo Calixto a CNN con la voz quebrada.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.