Encuesta sugiere que Harris podría mejorar la posición electoral demócrata entre estos grupos de personas

La encuesta sugiere que hay cierto margen para que cambien las opiniones sobre Harris. Entre los votantes registrados, el 32% dijo que tenía una impresión favorable de ella, el 53% una desfavorable, y aproximadamente el 15% dijo que no había oído hablar de ella o que aún no sabía lo suficiente. Entre los que no tenían opiniones firmes sobre ella, Harris llevaba una ventaja sobre Trump, 57% frente a 22%, lo que sugiere que un desafío clave en su futuro será el de mantener a estos votantes a su lado a medida que la conozcan más.

Es importante señalar que la opinión de los votantes sobre una carrera electoral entre Harris y Trump en el momento de la encuesta de CNN era en gran medida hipotética (Biden no se había hecho a un lado y no había precedentes de tal movimiento en la era del sistema de primarias presidenciales), por lo que los resultados hablan más de lo que podría suceder y no representan una lectura de lo que está sucediendo ahora que el enfrentamiento parece ser una realidad.

Votantes no blancos: la mayoría de los votantes no blancos apoyaron a la vicepresidenta frente al expresidente, un 58% para Harris frente a un 29% para Trump, mientras que este grupo se dividió en un 54% para Biden frente a un 33% para Trump en ese enfrentamiento. Entre las mujeres no blancas, Harris superó a Biden en 10 puntos.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.