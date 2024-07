¿Qué pasará con los casi US$ 96 millones en efectivo recolectados por la campaña de Biden?

“Será un desafío”, dijo el domingo Craig Engle, ex abogado de un comisionado de la FEC que representa a candidatos republicanos y grupos demócratas en el ciclo electoral de 2024. “Una campaña no puede guardar dinero para unas elecciones a las que el candidato no se presenta”. Engle dijo que hay una «zona gris» sobre si Biden podría enviar dinero de vuelta a sus donantes de la elección general y alentarlos a devolverlo inmediatamente a Harris.

Pero en este momento sin precedentes, no hay garantía de que no haya preguntas sobre el dinero que se recaudó para la cuenta de las elecciones generales, puesto que Biden ya no estará a la cabeza de la candidatura.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.