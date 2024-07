Seis diputados de La Libertad Avanza visitaron en la cárcel a represores de la última dictadura militar argentina

CNN se comunicó con los diputados involucrados. Dos de ellos confirmaron esta visita aunque no explicaron los detalles, y el resto no respondió a la consulta. Sin embargo, frente a la consulta de los motivos de esta reunión, no dieron más detalles.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.